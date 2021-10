홍남기 "11월중 손실보상 비대상업종 저리자금 공급 준비"

26일 기재부 확대간부회의서 당부



"28일~11월4일 해외출장기간

반도체·통상이슈 터지면 신속대비"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 26일 "소상공인 손실보상 비(非)대상 업종에 대한 저리자금을 추가 (지급하고), 매출회복을 지원하는 등의 맞춤형 대책을 마련해 다음 달 중 시행할 수 있도록 준비하라"고 기재부 직원들에게 지시했다.

홍 부총리는 26일 오후 3시 정부세종청사에서 기재부 확대간부회의를 열고 이 같은 내용을 직원들에게 당부했다. 이날 회의에서 홍 부총리는 ▲민생경제 회복 및 4분기 경기반등을 위한 구체적 정책 가시화 ▲소상공인 손실보상 신청 관련 철저한 점검 ▲28일부터 다음 달 4일까지의 부총리 출장기간 현안 대응 ▲국회 예산결산위원회 및 법안논의 대응 등 업무 당부와 지시를 했다.

그는 다음 달부터 '단계적 일상회복(위드 코로나)' 정책이 추진되는 만큼 민생 경제 회복과 4분기 경기 반등을 위한 구체적인 정책을 가시화해 추진해 나가라는 메시지를 전했다. 이를 위해 소비 진작책을 찾고, 다음 달 15일 상생소비지원금(카드 캐시백) 지급을 차질 없이 수행하며, 민간투자를 발굴하고, 재정 이불용을 최소화해 성장 동력을 최대한 지원하라고 주문했다.

아울러 27일부터 약 80만명의 소상공인을 대상으로 한 손실보상 온라인 신청과 지급이 시작되는 만큼 신속한 지원을 위해 부처 간에 협업하라고 지시했다. 홍 부총리는 "보상 비대상업종에 대해선 업종 특성·수요 등을 감안한 저리자금 추가, 매출회복 지원 등의 맞춤형 대책을 마련해 다음달 중 시행할 수 있도록 준비하라"고 당부했다.

이외에 ▲부총리 부재 기간 중 반도체 및 통상 이슈 등 긴급 사안이 발생하면 지체 없이 긴급 영상회의 등을 통해 신속 대처하고 ▲부총리 귀국 직후 국회 예결위의 내년도 예산안 심의 및 핵심법안 심사에 철저히 준비하라고 했다.

