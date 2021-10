[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국립부경대학교 김선진 교수(기계설계공학과)가 최근 부산 벡스코에서 열린 ‘2021년도 한국해양공학회 추계학술대회 및 정기총회’에서 제19대 한국해양공학회 회장으로 선출됐다. 임기는 2022년 1월 1일부터 2년이다.

김 교수는 한국해양공학회 편집위원장 및 학술부회장을 역임하는 등 학회발전과 해양공학 분야 발전에 기여했다.

한국해양공학회는 해양자원 개발과 생산에 관한 공학과 기술 향상을 꾀하고 국가 발전에 기여하기 위해 1986년 창립됐다.

