[아시아경제 공병선 기자] 현대차는 올해 3분기 영업이익이 1조6067억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환했다고 26일 공시했다.

매출은 28조8672억원으로 전년 동기 대비 4.7% 증가했다. 당기순이익은 1조4869억원으로 같은 기간 흑자 전환했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr