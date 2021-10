‘극동과 북극을 세계의 중심으로’ … 울산 제3차 한·러 지방협력포럼 최종 보고회

11월3일~5일 울산전시컨벤션센터서 열려



한·러 35개 지자체 800명 참가, 역대 최대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “한러 30년, 극동과 북극을 세계의 중심으로!”

울산시가 오는 11월 3일 여는 ‘제3차 한·러 지방협력포럼’을 앞두고 최종 점검회의를 연다.

울산시는 26일 오후 5시 시청 본관 7층 상황실에서 송철호 시장 주재로 시 관련부서, 외교부, 한국무역협회 등 관계자가 참석한 가운데 ‘제3차 한·러 지방협력포럼 추진상황 최종 보고회’를 갖는다고 밝혔다.

이날 보고회는 1주일 앞으로 다가온 행사의 실행계획에 대한 프레젠테이션, 관련 기관 및 부서의 추진상황 최종보고, 의견청취 및 토론 등 순으로 진행된다.

또 의전 및 영접, 회의진행, 홍보, 코로나19 방역대책 등 주요 추진 계획을 종합적으로 점검한다.

제3차 한-러 지방협력포럼에서는 러시아 북극지역 참가 지자체 확대에 따른 ‘한-러 지방협력포럼 설립에 관한 양해각서’개정 및 ‘울산선언문’ 도출 등을 주요 의제로 삼았다.

송철호 시장이 차기 개최지인 러시아 사할린주 주지사와 공동의장을 맡아 전체 서밋을 이끈다.

이번 포럼에서는 양국 지방자치단체 간 경제·통상, 교육·과학, 문화·예술 등 다양한 분야에서 포괄적 교류 확대는 물론 북극항로 개설을 위한 본격 논의와 함께 양국 간 비즈니스 네트워크 구축 등 다자간 경제협력사업 논의가 구체적으로 이뤄질 예정이다.

송철호 시장은 “러시아 북극지역 7개 지자체가 추가로 참여해 극동을 넘어 북극해 자원확보 경쟁인 콜드러시(Cold Rush)까지 이어지는 포럼의 확장성을 확보했다는데 큰 의미가 있다”면서 “역대 최대 규모로 개최되는 이번 포럼이 성공적으로 치러질 수 있도록 철저히 준비하겠다”라고 말했다.

한·러 양국 정상간 합의로 출범한 ‘한·러 지방협력포럼’은 2018년 경북 포항시 1차 개최, 2019년 러시아 블라디보스톡시 2차 개최 등 한국과 러시아 극동지역 도시에서 매년 번갈아 가며 개최되고 있다. 내년 제4차 개최지는 러시아 사할린주로 확정됐다.

울산시가 주최하는 ‘제3차 한·러 지방협력포럼’은 오는 11월 3일부터 5일까지 3일간 울산전시컨벤션센터(UECO) 등에서 대한민국 17개 시·도 지자체, 러시아 극동·북극지역 18개 지자체 등 800여명이 참가한 가운데 열릴 예정이다.

