‘정수기 너…예뻐졌네?’ 코웨이 아이콘 스탠드 정수기 인기

가로폭 줄이고 색상 다양화해 ‘심미성 강화’

넉넉한 정수용량에 전문가 관리 더해 인기

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이는 최근 심미성을 강화한 업소용 정수기 ‘아이콘 스탠드 정수기’를 출시했다. 아이콘 스탠드 정수기는 기존 업소용과는 다른 디자인과 색상의 차별성으로 인기를 끌고 있다.

이 제품은 가로 길이가 26㎝로 좁은 곳에서도 손쉽게 사용할 수 있다. 색상은 ‘미스티그레이’ ‘미스티베이지’ ‘미스티블루’ 3가지로 구성했다. 물을 받는 추출구까지의 높이를 105㎝로 올려 허리를 굽히지 않고 사용 가능하다. 추출구 공간은 25㎝로 컵이나 텀블러, 긴 물통을 기울이지 않고 물을 받을 수 있다.

전체 4개의 강화된 필터로 깨끗한 물을 직수로 제공한다. 철, 수은, 납 등 중금속부터 바이러스까지 제거하는 3단계 나노트랩 필터 시스템에 안티스케일 필터를 추가해 경도성 물질을 제거하고 스케일 생성을 방지한다. 물 사용량이 많은 업소용 특성에 맞춰 정수는 직수 방식으로 무제한 공급되며 제공 용량은 냉수 2.3L, 온수 2.6L다.

국내 스탠드형 정수기 중 유일하게 파우셋·유로·필터가 카트리지 구조로 설계돼 편리하다. 파우셋과 트레이는 세척이 간편하도록 쉽게 분리돼 위생성을 높였다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 첨단 기술을 적용한 스마트 기능도 적용됐다. 휴대폰을 통해 물 사용량, 전기 사용량 등을 확인할 수 있고 유로·필터 카트리지 교체 시기 확인, 냉·온수 온오프 등 제품 원격 제어, 기기 상태 자가진단 및 이상 발견 시 해결법 제공, AS 접수 안내 등을 빠르게 지원한다.

전문 관리서비스 선택 시 6개월마다 서비스 전문가가 방문해 주요 부품 교체, 살균 케어 등을 관리한다. 자가관리를 원하면 6개월마다 필터, 유로 등 주요 부품 패키지를 정기 배송해준다. 코웨이 관계자는 "아이콘 스탠드 정수기는 강력한 성능과 편의성, 심리스 디자인으로 인테리어 소품으로도 활용 가능해 높은 인기를 끌고 있다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr