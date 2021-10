[아시아경제 유인호 기자] '한국판 에어포스원(공군 1호기)'인 대통령 전용기가 조만간 교체될 것으로 보인다.

25일 정부와 군 관계자에 따르면 새 대통령 전용기로 채택된 공군 1호기인 보잉 747-8i 기종이 내달부터 임무에 투입될 것으로 알려졌다.

이에 기존 공군 1호기로 사용된 보잉 B747-400 기종은 이달 말 문재인 대통령의 주요 20개국(G20) 정상회의 참가 등을 끝으로 11년 만에 퇴역하게 된다.

다만 도입 절차 등을 감안해 교체 시기가 내년께로 연장될 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

새 전용기인 747-8i 기종은 현존하는 대형 항공기 가운데 가장 빠른 마하 0.86의 순항 속도를 자랑한다. 최대 14시간에 1만4815㎞까지 운항할 수 있다.

