체면 구긴 KT…구현모 'AI 시대' 선언한 날, '통신망 불통' 사고

[아시아경제 조슬기나 기자] KT의 유무선 인터넷 망이 마비된 25일 오전은 공교롭게도 구현모 대표가 KT의 인공지능(AI) 사업 전략을 소개하며 '모두의 일상이 되는 AI'를 선언한 직후였다.

KT는 이날 오전 10시부터 온라인 기자간담회를 열고 AI 능동복합기술을 적용한 AI컨택센터(AICC) 서비스 확대 계획을 소개했다.

구 대표는 간담회 초반부에 영상으로 등장해 "‘AI 능동복합대화’ 기술을 바탕으로 선보인 AI 고객센터, AI 통화비서 등 AICC 서비스가 AI산업의 패러다임을 바꾸는 전환점이 될 것"이라며 "24시간 365일 AI가 응답하는 일상을 만들겠다"고 강조했다.

특히 그는 "KT는 통신과 플랫폼을 통해 충분한 데이터를 갖고 있고, 많은 투자를 통해 AI 기술 역량을 굳건히 다져왔다"며 KT가 통신, 플랫폼 인프라 역량을 기반으로 국내 대표 AI 강자가 될 수 있다는 점도 거듭 강조했다.

하지만 간담회가 끝난 지 얼마 되지 않아 KT의 유무선 인터넷 망이 전국적으로 장애를 빚으며 KT로선 체면을 구기게 됐다는 평가다. AI 대표 기업, 디지털 플랫폼 기업이라는 선언 이전에 KT가 자부해온 통신망 운영과 유지보수 기본이 흔들린 탓이다.

이날 접속 장애는 오전 11시20분께부터 약 40분간 서울과 수도권, 충청·호남권은 물론 제주도까지 전국에 걸쳐 나타났다. 인터넷 접속은 물론, 일부 지역에서는 휴대전화 통화마저 차질을 빚었다. KT망을 사용하는 식당 등 상점에서는 결제시스템, QR인증 등이 정상적으로 작동하지 않아 시민들이 불편함을 호소하는 모습도 다수 확인됐다.

이후 정오께 복구 됐으나 불안정한 모습은 여전하다. KT는 당초 장애 원인으로 디도스 공격을 추정했으나, 2시간여 후인 오후 2시30분경 공식 입장을 통해 "면밀히 확인한 결과 라우팅(네트워크 경로설정) 오류를 원인으로 파악했다"고 정정했다.

과학기술정보통신부는 오전 11시56분 정보통신사고 위기경보 ‘주의’ 단계를 발령한 상태다. 과기정통부는 "사고 원인을 심층조사하고, KT로 하여금 이용자 피해현황을 조사토록 조치했다"며 "사고원인 조사 후 재발방지대책 등 후속조치를 마련할 계획"이라고 설명했다.

KT의 제2노조인 KT 새노조는 이날 'KT 전국인터넷 마비 사태, 경영진이 책임져야할 심각한 사안'이라는 제목의 성명서를 내고 사측과 구 대표를 강하게 비판했다. KT 새노조는 "KT의 유무선 인터넷 서비스가 30분 이상 중단되는 재난 수준의 사태가 벌어졌다. 100년 통신기업에서 휴먼에러로 전국 인터넷 통신이 마비되는 사태가 벌어지는 게 지금의 KT 현실"이라며 "이에 대한 명명백백한 원인과 경영 구조 상의 책임을 물어야 한다"고 촉구했다.

