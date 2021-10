[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 25일 오후 화재 없는 안전마을로 지정된 신용·마현마을에 대해 안전 환경을 조성하기 위한 사후관리를 추진했다.

‘화재 없는 안전마을’은 단독주택이 밀집되어있는 자연마을에 대해 여러 화재안전 대책을 추진해 주택화재 피해를 최소화하기 위해 지정 및 관리하는 제도로 서구 지역 13개소의 자연마을이 선정돼 있다.

지정된 마을에 대해서는 ▲노후 분말소화기 및 단독경보형 감지기 교체·보급 ▲소화기 사용법 등 기초소방시설 관련 안전교육 ▲무료 기초안전점검 ▲마을주변 화재위험요소 제거 ▲독거노인 등 화재취약가구 대상 가스타이머콕 추가 보급 등 사후관리가 이뤄진다.

양영규 서부소방서장은 “서구 지역 내 화재안전 사각지대가 발생하지 않도록 여러 대상에 대해 안전대책을 추진하겠다”고 말했다.

