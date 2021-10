여수시청사 별관 증축 여론조사 놓고 지역 갈등 고조

범시민대책위, “합동 여론조사 촉구” 시의회에 청원 제출



시의회 “중요한 정책 여론조사 결정…또 다른 갈등 유발”



[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수시청 별관청사 건립을 놓고 1년 넘게 찬·반 의견으로 지역 갈등을 겪고 있는 가운데, 여수시의회가 합동 여론조사를 하기로 했다가 이를 무산시키자 또다시 지역 내 갈등이 고조되고 있다.

25일 여수시에 따르면 여수시의회 기획행정위원회는 최근 회의를 열어 지난 4월 제210회 임시회 제4차 본회의에서 본청사 별관 증축 합동 여론조사 추진을 가결한 이후 6개월 만에 여론조사를 추진하기 않기로 결정했다.

이에 청사통합추진범시민대책회의는 지난 22일 여수시청 브리핑룸에서 ‘본청사 별관 증축 여론조사 촉구 성명서’를 발표한데 이어, 여수시주민자치협의회와 함께 여수시의회에 시민 2만 6,000여 명의 서명을 받아 ‘여론조사 촉구 청원서’를 제출했다.

이들은 “기획행정위원회의 이번 결정은 여수시민과 여론조사를 촉구하던 사회단체를 기만하는 행위다”며 “의장이 상임위에 회부한 것은 합동 여론조사를 어떻게 추진해야 하는지를 논의하라는 것이지 추진 가부를 결정하라는 것은 아니지 않느냐, 이번 결정을 도저히 이해할 수 없고, 여수시의회의 행태를 믿을 수 없다”고 지적했다.

이들은 “청사통합은 시민불편 해소와 행정서비스 개선을 위해 즉시 해결해야 할 당면 현안이자 더 이상 미룰 수 없는 숙제”라면서 “기존의 여서청사는 그대로 존치하고 시의회 옆 테니스장에 중부보건지소 건립으로 여문지구 활성화와 본청사 별관 증축을 함께 추진해 지역균형 발전을 도모해야 한다”고 촉구했다.

여론조사가 관철되지 않으면 시의회 의장을 비롯한 여론조사 반대 시의원에 대한 주민소환도 추진한다는 입장이다.

여수시의회에 제출한 청원은 의장이 소관 상임위원회나 청원심사특별위원회를 구성해 폐회 중인 기간을 제외하고 10일 이내 본회의에 부의할지 결정하거나 결정 이후 7일 이내에 의장 또는 재적의원 3분의 1이상의 요구가 있을 때 그 의안을 본회의에 부의할 수 있다.

이후 본회의 의결을 거쳐 처리 결과를 민원인에게 통지해야 한다.

앞서 여수시는 청사가 8곳에 흩어져 민원인이 불편하고 행정의 효율성을 높이기 위해 통합청사가 필요하다며 392억원을 들여 본청 뒤편 주차장에 지상 4층 규모의 별관을 증축하기로 했으나, 구여수권 주민들의 반발이 거센 가운데 시의회는 예산 낭비를 이유로 반대해 갈등을 겪어 왔다.

최근 기획행정위는 보도자료를 통해 “여론조사로 정책을 결정하는 것은 해결이 아닌 또 다른 갈등을 유발하게 되므로 별관 증축 여론조사를 실시해서는 안 된다”고 입장을 발표했다.

김행기 기획행정위원장은 “우리 위원회는 시정부의 여론조사 요청 이후 총 3차례 회의를 열고 전문가 토론회까지 개최하는 등 여론조사 추진을 면밀하게 검토했다”며 “처음부터 여론조사 실시를 반대했다는 시정부의 주장은 사실이 아니다”라고 설명했다.

그러면서 “찬반이 갈리는 사안의 경우 최선의 방법은 충분한 시간을 갖고 공론화를 통해 방향을 결정하는 것”이라며 “많은 시민들이 코로나로 어려움을 겪고 있는 만큼 지금은 코로나 위기 극복에 집중하는 것이 보다 중요하다”고 강조했다.

또한 “위원회의 결정 이후 여수시가 시의회를 비판하는 보도자료를 내고 회의규칙을 무시했다는 잘못된 사실을 배포했다”며 “결의안은 법적 기속력이 없기 때문에 상임위가 회의규칙을 위반했다는 주장은 회의규칙 해석을 잘못한 것”이라고 유감을 표명했다.

한편, 시의회는 26일 비공개 전체의원 간담회를 열고 해당 문제에 대해 다시한번 논의할 계획인 것으로 알려졌다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr