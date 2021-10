이재명 지사, 경기도의회로 부터 감사패 받아

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 대통령 후보인 이재명 경기도지사가 25일 경기도의회로부터 감사패를 받았다.

이 지사는 이날 오후 도의회 1층 대회의실에서 도의회 의장 및 부의장, 운영위원장, 더불어민주당 대표의원, 의원 일동 명의로 모두 4개의 감사패를 받았다.

장현국 도의회 의장은 "이재명 지사는 과감한 결단과 실행력으로 '새로운 경기, 공정한 세상'을 만들겠다는 도민과의 약속을 위해 항상 최선을 다했다"며 "경기도에서 끝까지 함께하지 못해 아쉽지만, 더 큰 도전을 위해 나서는 발걸음에 행운이 가득하기를 바란다"고 기대감을 표시했다.

한편 이날 감사패 전달식에는 장 의장(더민주, 수원7)을 비롯해 진용복(더민주, 용인3)ㆍ문경희(더민주, 남양주2) 부의장, 박근철 더불어민주당 대표의원(의왕1) 및 상임위원장 등이 참석했다.

앞서 이 지사는 이날 오전 퇴임 기자회견을 가졌다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr