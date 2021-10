속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 헌법재판소가 28일 오후 2시 임성근 전 부산고법 부장판사에 대한 탄핵심판청구 사건에 대한 최종 결정을 선고한다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr