땅값도 고공행진…3분기 전국 1.07% 올라

국토교통부와 한국부동산원은 올해 3분기 전국 땅값 상승률이 1.07%로 나타났다고 25일 밝혔다. 이는 전분기(1.05%)보다 0.02%포인트, 지난해 3분기(0.95%)와 비교해 0.12%포인트 상승한 것이다.

국토부에 따르면 수도권(1.19%→1.23%)과 지방(0.80%→0.82%) 모두 상승 폭이 전 분기 대비 확대됐다. 수도권에서는 경기(1.07%→1.13%)와 인천(0.96%→1.12%)의 오름폭이 커졌고, 서울(1.34%→1.32%)의 상승폭은 다소 축소됐다.

지방에서는 세종(1.48%), 대전(1.13%), 대구(1.12%), 부산(1.09%) 등 4개 시의 변동률이 전국 평균을 상회했다.

용도지역별 상승률은 주거지역 1.18%, 상업지역 1.16%, 녹지 0.95%, 공업 0.92%, 계획관리 0.88%, 농림 0.71% 등으로 조사됐다.

3분기 토지(건축물 부속토지 포함) 거래량은 약 78만7000필지(479.6㎢)로 직전 분기보다 12.3%, 지난해 같은 기간보다 10.5% 각각 감소했다.

건축물 부속토지를 제외한 순수토지 거래량은 약 27만3000필지(435.6㎢)로 전분기 대비 19.4% 줄었다. 다만 지난해 3분기보다는 1.2% 증가했다.

순수토지 거래량은 올해 4월 이후 농지 중심으로 감소세를 보였다.

2분기 대비 토지 거래량은 대전(-27.7%), 대구(-27.0%), 부산(-21.5%), 제주(-20.7%) 등 17개 시도 모두 감소했다.

순수토지 거래량 기준으로도 전북(-26.8%), 전남(-25.3%), 대구(-24.9%), 대전(-22.4%), 제주(-22.2%) 등 17개 시도 모두 줄었다.

