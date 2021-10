아티제, 코엑스몰 내 ‘호가든 보타닉 존’ 운영

호가든과 공간 협업 프로젝트

[아시아경제 문혜원 기자] 아티제는 호가든과 손잡고 새로운 도심 속 휴식을 제안하기 위해 스타필드 코엑스몰에 있는 아티제 코엑스몰점에서 ‘보타닉 힐링존’ 운영에 들어갔다고 25일 밝혔다.

호가든 보타닉 존은 이어지는 코로나19로 지친 현대인을 위로하고, 아티제만의 프리미엄 휴식과 호가든의 여유로움의 가치를 전하고자 기획됐다 아티제 특유의 따뜻한 우드 톤과 호가든의 보타닉 콘셉트를 담은 공간으로 꾸며졌다. 푸르른 식물들과 함께 오두막을 모티브로 한 공간 구성 등으로 마치 숲에 피크닉을 나온 듯한 기분이 들게 한다는 점이 특징이다.

아티제는 코엑스몰점을 비롯해 동부이촌점, 서초역점, 타워팰리스점, 제주메종글래드점에서 산뜻한 호가든 보타닉과 가장 잘 어울리는 브레드류를 선정해 보타닉 페어링 세트를 구성해 선보인다. 보타닉 페어링 세트는 나만의 휴식 공간에서 찾는 일상 속 힐링 트렌드가 확산되면서 사계절 내내 자연 속 피크닉에 온 듯한 기분을 느낄 수 있는 공간과 메뉴 조합으로 눈과 입을 즐겁게 한다는 취지로 준비됐다.

세트로 구성된 아티제 브레드는 총 3종으로, 맛·향·식감 등 여러 부분을 고려해 내부 직원들의 선호 테스트를 거쳐 선정됐다. 짭조름한 햄과 에멘탈 치즈가 들어간 ‘로인햄&에멘탈 크루아상’, 달콤한 무화과와 고소한 곡물의 조화가 특징인 ‘무화과 곡물 브레드’, 프리미엄 버터향 풍미가 가득한 ‘이즈니 스콘’이 있으며 호가든 맥주와 함께 구매 시 할인된 가격으로 부담 없이 만날 수 있다.

호가든 보타닉은 벨기에 정통 양조 방식에 싱그러운 레몬그라스, 시트러스 제스트의 천연 향료가 더해진 산뜻하고 깔끔한 맛의 밀맥주로 기존 호가든보다 낮은 2.5도 저도주라 아티제의 유러피안 빵들과도 부담 없이 가볍게 즐길 수 있다는 게 아티제 마케팅팀 설명이다.

