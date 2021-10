산청군치매안심센터, 대원사 계곡길 힐링프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군치매안심센터는 지역 특화 돌봄 프로그램 ‘기억과 힐링이 속삭이는 계곡 길’을 진행했다고 25일 밝혔다.

치매 환자와 보호자를 대상으로 대원사 계곡 길 탐방 형식으로 진행된 이번 프로그램은 지리산국립공원공단의 도움으로 진행됐다.

센터와 공단은 대원사 계곡 길의 역사와 생태에 관해 설명하는 한편 자연물을 이용한 ‘나만의 만다라 만들기’ 체험도 했다. 지리산국립공원공단은 치매 친화적인 지역사회 조성에 앞장서는 ‘치매 극복 선도단체’로 지정돼 있다.

이번 프로그램은 치매 친화적인 지역사회 환경조성과 치매 환자와 가족의 심신 안정을 꾀하기 위해 마련됐다. 특히 치매 환자 가족의 돌봄 부담으로 인한 스트레스와 사회적 고립 방지를 위해 정서적 공감과 돌봄 정보를 공유하는 시간으로 꾸려졌다.

센터 관계자는 “이번 프로그램과 같은 문화 체험활동이 치매 환자와 가족의 인지기능 향상과 정서적 치유에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 기관과 연계해 치매 환자와 가족을 배려하는 사회적 분위기를 만드는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.

