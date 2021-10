[포토] 이재명 "선도국가 대한민국 만들 것"

[아시아경제 윤동주 기자] 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기지사가 25일 경기도 수원시 경기도청에서 지사직 중도 사퇴 기자회견을 갖고 있다.

이 후보는 이날 퇴임사를 통해 그간 경기도지사로서 거둬온 성과들을 나열한 뒤 "도민 여러분께서 보여주신 민주주의와 공동체에 대한 애정, 집단지성의 힘을 믿고 지사직에서 물러나 20대 대통령선거 더불어민주당 후보로 나서겠다"며 "경기도가 대한민국의 표준이 된 것처럼 대한민국을 세계의 표준으로 만들겠다"고 강조했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr