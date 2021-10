[기자수첩] 공인중개사協 회장 선거…갈등 해소 전환점 되길

다음달 25일 치러지는 한국공인중개사협회 회장 선거를 앞둔 중개업계의 분위기가 뒤숭숭하다. 3년 만에 실시되는 이번 선거를 둘러싼 주변 환경이 그 어느 때보다 녹록지 않아서다. 거래 시장이 얼어붙으면서 가뜩이나 어려운 와중에 중개보수 상한요율 인하로 정부와 협회 지도부에 대한 일선 중개사들의 불만이 커지고 있다.

이같이 혼란스러운 상황을 반영하듯 역대 선거에선 찾아보기 힘든 변화도 있다. 바로 현 협회장의 불출마 소식이다. 3년 임기에 연임이 가능한 협회 규정상 기존 회장은 대부분 차기 선거에 출마해왔으나 이번엔 선거 공고가 올라오기도 출마 포기 의사를 밝혔다. "회장의 권한이 워낙 막강하기 때문에 차기 선거 불출마는 매우 드문 사례"라는 것이 협회 고위 관계자의 설명이다.

현 회장의 경우 지난 선거과정에서 단임을 약속하긴 했지만 협회 안팎에선 사실상 이번 중개보수 인하 개편안을 막지 못한 것에 대한 책임론이 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 실제 개편안이 지난 19일 시행된 이후 업계는 후폭풍이 상당하다. 취재를 위해 현장에서 만난 중개사들은 하나 같이 정부를 향한 비판의 목소리를 높이고 있다. 차기 회장은 ‘강성파’가 뽑힐 것이란 전망도 나온다.

하지만 이번 선거 과정에서 중개사들의 투쟁 분위기가 강화되는 것을 우려하는 시각도 많다. 중개보수 인하는 정부의 일방향적 정책이라기 보단 높은 집값과 중개보수 부담에 지친 국민들의 의사도 반영된 하나의 흐름이기 때문이다.

중개업계는 중개보수 외에도 앞으로 정부와 협의할 일이 산더미다. 자칫 중개보수 이슈에 매몰돼 정부·여론과의 반목이 더욱 커지게 되면 거래 시장의 혼란은 물론 중개사의 거래질서 확립 책무에도 악영향을 미칠 가능성이 크다.

공인중개사협회 회장은 막대한 권한을 가진다. 매년 400억원이 넘는 예산과 인사권을 좌우할 수 있고 11만 개업공인의 대표로서 부동산 시장에 미치는 파급력도 상당하다. 그만큼 어깨에 진 책임도 클 수밖에 없다. 차기 집행부는 정부와 얽힌 갈등을 해소하고 국민의 신뢰도 회복할 수 있기를 기대한다.

