카카오, '이프 카카오 컨퍼런스' 내달 16일 개최

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 다음달 16일부터 18일까지 '이프 카카오(if kakao 2021)' 컨퍼런스를 온라인으로 개최한다고 25일 밝혔다.

이프 컨퍼런스는 카카오의 기술과 서비스를 비롯해 비즈니스, 파트너, 기업 문화 등을 외부에 공유하는 행사다.

올해 4주년을 맞이한 이프 카카오의 주제는 '함께 나아가는 더 나은 세상'이다. 카카오 공동체 11개사가 참여한 120여개 세션을 공개한다.

카카오브레인, 카카오엔터프라이즈, 그라운드X 등 주요 공동체 최고경영자(CEO)가 발표자로 직접 참여하고 기술 노하우를 전한다.

카카오의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 설명하는 5개 세션을 포함해 카카오 비즈니스 파트너들의 성장을 다룬 세션들도 공개된다.

컨퍼런스는 누구나 참여할 수 있으며, 이프 카카오 공식 홈페이지와 카카오TV를 통해 시청 가능하다.

카카오 관계자는 "다채로워진 주제들로 세션을 준비중인 만큼 참여자들이 카카오에 대한 깊이있는 기술 정보와 노하우 등을 더욱 폭넓게 접할 수 있을 것"이라며 "참여자들과 교감하며 소통할 수 있는 컨퍼런스를 만들고자 노력할 계획"이라고 말했다.

