SK브로드밴드, IPTV 최초 '애플TV' 품었다… 11월4일 출시

[아시아경제 구은모 기자] SK브로드밴드가 국내 IPTV 가운데 처음으로 애플과 협력해 한국에 비디오 서비스를 선보인다.

SK브로드밴드는 다음달 4일부터 IPTV 셋톱박스 '애플TV 4K'를 B tv 고객에게 제공한다고 25일 밝혔다.

SK브로드밴드를 통해 애플TV 4K를 구입·설치하면 B tv의 실시간 채널과 ‘애플TV 애플리케이션’을 통해 선호하는 TV프로그램과 영화, 주문형비디오(VOD) 서비스까지 모두 이용할 수 있다. 애플TV 4K를 켜면 B tv 앱이 자동으로 설치되고, B tv 접속 시 별도 인증없이 전환된다. 국내에서 IPTV 플랫폼이 애플TV 4K를 통해 제공되는 건 이번이 처음이다.

애플TV 4K 고객은 애플의 온라인동영상서비스(OTT)인 ‘애플TV플러스(+)’는 물론 웨이브, 디즈니+ 등 다양한 스트리밍 서비스도 애플TV 앱을 통해 한 번에 가입해 시청할 수 있다. 애플TV 앱은 시청자의 기호에 따라 맞춤화된 서비스를 제공한다. 다양한 스트리밍 서비스와 프로그램 채널 그리고 대여 및 구매한 영화 목록 모든 곳에서 맞춤화된 TV 프로그램과 영화를 추천받을 수 있다.

SK브로드밴드 ‘스마트 3’ 셋톱박스를 이용하는 고객은 따로 셋톱박스를 교체할 필요 없이 11월 중 애플TV 앱을 통해 애플TV+는 물론 선호하는 영화와 TV 프로그램을 시청할 수 있다. B tv 홈 메뉴에서 애플TV 앱을 선택하면 바로 접속된다.

애플TV는 첫 번째 한국어 오리지널 시리즈인 ‘닥터 브레인(Dr.브레인)’도 선보인다. 닥터 브레인은 김지운 감독이 연출하고 배우 이선균이 주연으로 참여한 SF 스릴러 작품이다. 이외에도 애플TV+는 제이슨 서데이키스 주연 및 총괄 제작의 ‘테드 래소’, 제니퍼 애니스톤과 리즈 위더스푼이 주연 및 총괄 제작한 ‘더 모닝 쇼’등 다양한 오리지널 콘텐츠를 선보인다.

SK브로드밴드는 애플TV 4K를 월 6600원, 36개월 할부(판매)로 제공한다. 오는 26일부터 다음달 3일까지 9일간 SK브로드밴드 홈페이지와 고객센터에서 사전예약 접수를 받는다.

SK브로드밴드를 통해 애플TV 4K를 구매하고 B tv를 이용하는 고객은 애플TV+를 최대 6개월 간 무료 체험할 수 있다. 기존 B tv 가입자도 별도 코드를 통해 3개월 동안 애플TV+를 무료로 체험할 수 있다. ‘스마트 3’ 셋톱박스를 이용하는 고객은 11월 중 애플TV 앱이 활성화 돼 자동 설치되면 애플TV+를 즐길 수 있다.

오는 26일부터 11월 30일까지 SK브로드밴드에서 애플TV 4K를 구매, B tv에 신규 가입한 고객은 3년 약정 기준 단말 할부금을 월 2200원씩 할인 받을 수 있다. 사전 예약 고객 혜택을 포함한 자세한 프로모션 내용은 SK브로드밴드 홈페이지에서 확인 가능하다.

최진환 SK브로드밴드 사장은 “고객들은 애플TV 4K 및 애플TV 앱과 B tv 통합을 통해 극장과 같은 최고 품질의 시청 경험을 누리고, 전 세계 다양한 TV 프로그램 및 영화에 접근할 수 있게 될 것”이라며 “특히 애플TV+가 B tv 셋톱박스에 탑재되면서 모든 고객이 애플의 훌륭한 오리지널 콘텐츠를 접할 수 있게 됐다”고 말했다.

