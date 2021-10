수천만원 드론 사놓고 사용無…예산만 늘리는 공공기관

정부지원 공공기관 예산, 108.8兆…3년새 32.3조 '폭증'

[세종=아시아경제 권해영 기자, 손선희 기자] 남부발전은 2017년 8월 제주 풍력설비 점검을 위해 1600만원을 들여 드론 2대를 도입했다. 현장 접근이 어려운 풍력발전기 블레이드(날개) 점검에 드론을 활용해 사각지대를 줄이겠다는 취지였다. 그러나 지난 4년여 동안 이 드론 사용 실적은 단 한 차례에 그쳤다. 한국전력도 2020년 9월 인천 송배전 설비 점검을 위해 3300만원짜리 드론을 도입했지만 1년 동안 한 번도 사용하지 않았다. 에너지 공기업들이 대당 수천만 원을 주고 드론을 구입했지만, 사용 횟수는 극히 적어 ‘헛돈’만 쓴 셈이다.

공기업들의 예산낭비 사례가 적지 않은데도 공기업을 비롯한 공공기관에 대한 정부예산 지원 규모는 꾸준히 늘고 있다. 특히 코로나19 사태를 거치면서 ‘확장재정’ 기조에 기대면서 2019년 이후 연평균 10조원 이상 급증했다. 내년도 예산안 심사를 앞두고 늘어난 공공기관 예산에 대한 총량 관리가 시급하다는 지적이다.

25일 국회예산정책처의 ‘2022년도 공공기관 예산안 중점분석’ 보고서에 따르면 내년 공공기관에 대한 정부지원 예산안 규모는 총 108조8000억원이다. 코로나19 사태 이전인 2019년 예산(76조6000억원)에서 불과 3년 새 32조2000억원 늘었다. 같은 기간 정부 총지출 대비 공공기관 예산이 차지하는 비중도 15.8%에서 18%(본예산 기준)로 늘었다. 최근 3년간 코로나 위기대응 탓에 정부의 총지출 증가율도 가팔랐는데, 공공기관 지원예산은 그보다 더 빠르게 늘면서 비중이 늘어난 것이다. 올해 두 차례 집행된 추가경정예산(추경)을 포함하면 공공기관 지원예산 비중은 19%를 기록하게 된다. 이 추세라면 조만간 20% 돌파는 시간문제라는 전망이 나온다.

문재인 대통령은 이날 국회 예산안 시정연설에서 내년에도 재정역할이 크다며 확장재정 방침을 재확인했다. 박기백 서울시립대 세무학과 교수는 "확장재정 정책을 시행하다 보면 정부 돈을 ‘눈먼 돈’으로 여기고 제대로 활용하지 않는 경우가 늘어날 수 있다"며 "법률로 수급 자격을 정해 두는 것은 물론이고 관리 감독을 강화하는 체계를 마련하는 게 대안"이라고 조언했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr