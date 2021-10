코스피, 美 인플레 발언 영향…개장 직후 또 3000 아래로

[아시아경제 지연진 기자] 코스피 지수가 25일 개장 직후 3000 아래로 떨어졌다.

코스피는 이날 전거래일대비 소폭 하락한 3001.10으로 거래를 시작, 장 시작 1분만에 2997.79로 떨어진 뒤 낙폭을 확대 중이다. 이날 오전 9시10분 기준 지수는 전일대비 21.64포인트(0.72%) 하락한 2984.52로 거래되고 있다.

외국인과 기관이 각각 489억원과 661억원 어치를 순매도한 반면, 개인은 1147억원 상당을 순매수하고 있다.

같은시간 코스닥은 전일대비 6.49포인트(0.65%) 내린 988.58을 가르키고 있다. 이날 지수는 0.32포인트 하락한 994.75로 거래를 시작, 개장 직후 995.39로 소폭 상승했지만 하락 전환해 990아래에서 거래 중이다.

개인이 508억원 상당을 사들인 반면, 외국인이 450억원 어치를 순매도하며 지수하락을 견인하고 있다. 기관도 47억원 규모의 순매도를 기록 중이다.

