DB손보, 건강지킴이 서비스 이용권 증정 헬스케어 이벤트

[아시아경제 오현길 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 65,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 66,100 2021.10.25 08:44 장시작전(20분지연) 관련기사 금융그룹 내부거래 54兆…그 중 절반이 삼성DB손보, GA 영업지원 앱 가동…1분 보장분석 가능금리상승 임박...몸값 오르는 손보주 close 은 건강관리 서비스를 무료로 제공하는 '프로미 건강지킴이' 헬스케어 서비스 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

DB손보는 국내 헬스케어 업체 에임메드와 제휴를 통해 건강상담, 병원예약, 마음상담, 건강정보 등 헬스케어 서비스를 1년간 무료로 체험할 수 있는 기회를 제공한다.

프로미 건강지킴이 관련 간단한 OX 퀴즈 풀이 후 내보험 바로알기 보장분석 서비스를 체험하면 헬스케어 서비스를 1년간 무료로 제공한다. 또 내보험 바로알기 보장분석 결과로 상담신청까지 하는 선착순 1000명에게 스타벅스 커피 디저트 세트를 추가 제공한다.

DB손보 관계자는 "보험상품을 홍보하는 마케팅을 넘어, 헬스케어 서비스 활성화를 통해 고객의 건강관리까지 약속하는 DB손해보험이 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr