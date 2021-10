[e공시 눈에 띄네]코스피-22일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 페이퍼코리아 페이퍼코리아 001020 | 코스피 증권정보 현재가 1,860 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 579,144 전일가 1,860 2021.10.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-31일페이퍼코리아, 지난해 영업이익 346억원…흑자전환[e공시 눈에 띄네]코스피-15일 close =18억 규모 계열사 나투라페이퍼 채무보증 결정

◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,500 전일대비 3,000 등락률 -0.73% 거래량 395,564 전일가 410,500 2021.10.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 네이버 "SM엔터 지분 인수 검토 중"코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도… close =SM엔터테인먼트 지분 인수전 참여 관련..."사업 경쟁력 강화 위해 검토 중이나 결정된 바 없어"

◆ 혜인 혜인 003010 | 코스피 증권정보 현재가 5,910 전일대비 60 등락률 -1.01% 거래량 62,779 전일가 5,970 2021.10.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 혜인, 142억원 규모의 구매 계약 체결‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“빨리 확인하세요” 하루하루가 급합니다 close =지엘가산매트로와 142억 규모 가산메트로 지식산업센터 비상발전설비 구매·설치계약 체결

◆ 웰바이오텍 웰바이오텍 010600 | 코스피 증권정보 현재가 1,810 전일대비 75 등락률 -3.98% 거래량 607,731 전일가 1,885 2021.10.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 웰바이오텍, 산학협력 업무협약…"PDRN 활용 재생의약품 및 코스메틱 사업 추진"모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 웰바이오텍 "금영이엔지, 러 백신 ‘코비박’ 생산 크린룸 설비 시공 협의" close =운영자금 목적 100억 규모 유상증자 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr