김종인, '사과 SNS 논란' 당일 尹과 만찬 회동… '킹메이커' 등판하나

24일 이준석과 회동 예정

조기 등판 가능성 전망도

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 '반려견 사과 사진' 논란이 일었던 22일 김종인 전 비상대책위원장과 광화문 인근에서 만찬 회동을 했다. 이에 최근 잇따른 실언 논란으로 수세에 몰린 윤 전 총장과 야권을 돕기 위해 김 위원장의 등판이 가시화될 것이라는 전망이 나온다.

윤 전 총장 캠프 측 관계자는 23일 통화에서 "TV 토론회 직후 두 사람이 배석자 없이 만나 식사를 했다"고 밝혔다.

이날 회동은 최근 윤 전 총장이 '전두환 옹호 발언'에 이어 사회관계망서비스(SNS) 계정에 반려견에게 사과를 주는 사진으로 논란이 확산한 가운데 이뤄진 것이다.

김 위원장은 24일 이준석 국민의힘 대표도 만날 예정이다. 이날 회동에서 이 대표는 김 위원장을 만나 경선과 관련한 문제들을 상의할 계획인 것으로 알려졌다.

이에 국민의힘 최종 대선 후보 선출까지 2주도 남지 않은 상황에서 김 전 위원장의 등판이 빨라지는 것이 아니냐는 관측이 나오고 있다.

앞서 이 대표는 전날 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "(김 전 위원장과) 한 번 상의를 해봐야겠지만 큰 틀에서는 후보와 관계없이 정권 교체에 힘을 보탤 것이라고 믿고 있다"고 말했다.

김 위원장은 지난 15일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "내년 선거에서 야권이 승리할 가능성이 60~70%"라고 예측하면서도, 본인의 행보에 대해서는 "정말 이 사람이 대통령이 돼서 나라 발전에 의해서 기여하고 자기의 사심 없이 대통령 직무를 수행할 사람이라는 확신이 세워져야 돕지 그렇지 않고서는 도울 수가 없다"며 아직 마음의 결정을 내리지 못했다고 했다.

