홍준표 "이낙연 지지층 나에게...품행제로 이재명은 힘들다는 판단"

“함량 미달 후보 제치고 본선 진출해 나라 정상화시키고 선진국시대의 원년 만들겠다”

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 "이낙연 전 민주당 후보측 지지층이 홍준표로 오고 있다"라고 주장했다.

홍 의원은 23일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "지난주 이낙연 전 후보의 대전 선대위원장께서 민주당을 버리고 우리 캠프로 왔다"라며 이같이 밝혔다.

그는 "품행제로 이재명 후보로는 대한민국을 다시 재건하기 힘들다는 판단을 했다고들 한다"라며 "경선뿐만 아니라 이제 본선에도 탄력이 붙기 시작했다"라고 말했다.

그러면서 "함량 미달 후보를 제치고 본선에 진출하여 원팀으로 정권교체하여 나라를 정상화시키고 선진국시대의 원년을 만들도록 하겠다"라고 포부를 밝혔다.

이낙연 전 후보 대전 선대위원장 출신 인사로, 홍 후보 캠프의 대전 선대위 고문을 맡았다고 캠프 측은 전했다.

앞서 홍 의원은 22일 페이스북을 통해 "홍준표 캠프는 열린캠프, 해불양수(海不讓水·바다는 어떠한 물도 사양하지 않는다는 뜻) 캠프다. 그 누구라도 사양치 않는다"라고 말했다.

이어 "정권교체의 뜻만 같다면 진영을 상관하지 않는다. 또 어느 캠프에 속했던지 묻지 않는다"라며 ”모두 하나가 되어 정권교체에 나서야 한다. 그래서 우리 캠프는 열린 캠프다. 모두 모두 오라. 두손 벌려 환영한다"라고 밝힌 바 있다.

