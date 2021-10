10월 넷째 주 전국 17곳·8910가구 청약… 3기 신도시 2차 사전청약 시작

[아시아경제 류태민 기자] 10월 넷째 주에는 3기 신도시 2차 사전청약을 비롯해 전국에서 8910가구가 청약 접수를 받는다.

부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 10월 넷째 주에는 전국 17곳에서 총 8910가구(오피스텔·주상복합·민간임대·영구임대·신혼희망타운 포함 행복주택 제외)가 분양을 시작한다.

오는 25일부터 3기 신도시 2차 사전청약이 시작된다. 신혼희망타운은 다음달 5일까지 청약 접수를 받는다.

성남낙생(A1블록) 884가구를 비롯해, 성남복정2(A1블록) 632가구, 군포대야미(A2블록) 952가구, 의왕월암(A1?A3블록) 825가구, 수원당수(A5블록) 459가구, 부천원종(B2블록) 374가구 등 6곳에서 진행된다. 공공분양은 다음 달 1일부터 8일까지 일반공급이 진행된다.

경기 광주에서는 '오포자이 오브제'의 청약 접수가 진행된다. 단지가 위치한 고산지구 인근에는 서울을 잊는 세종~포천 고속도로가 지나갈 예정이다. 경남 진주에서는 KTX진주역 역세권 단지 '신진주역세권 데시앙'의 청약 접수가 시작된다.

견본주택은 '신길 AK 푸르지오' 등 11곳에서 개관할 예정이며, 당첨자 발표는 '학곡지구 모아엘가 그랑데' 등 11곳, 계약은 25일 'e편한세상 강일 어반브릿지' 등 12곳에서 진행된다.

