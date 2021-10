동계올림픽 앞둔 중국 베이징서 코로나19 확산세

[아시아경제 장효원 기자] 내년 동계올림픽을 앞두고 있는 중국 수도 베이징에서 코로나19 확진자가 잇따르고 있다.

23일 중국 보건당국인 국가위생건강위원회(위건위)에 따르면 전날 하루 동안 중국 지역사회 내에서 감염된 신규 확진자는 38명이다.

지역 별로는 간쑤(甘肅) 17명, 네이멍구(內蒙古) 11명, 베이징(北京) 6명, 닝샤(寧夏) 3명 등이다.

베이징의 이번 코로나19는 간쑤성과 네이멍구 자치구를 여행한 단체 여행객 중심으로 확산하는 것으로 알려졌다.

중국 정부와 베이징시는 수도 방어를 위해 외국에서 베이징 입국 시 3주간 시설 격리를 하고 중국인들도 외지인의 경우 베이징 출입 통제 정책을 써왔다. 이 때문에 베이징에는 지난 1월 이후 이따금 1~2건의 확진 사례가 있었지만, 이내 통제됐다.

중국 보건당국은 확진자가 나온 베이징 창핑(昌平)구 주택가를 중위험 지역으로 격상하는 한편 전 주민 검사를 위해 간이 검사소를 설치했다.

차이치(蔡奇) 베이징 당서기는 전날 기자회견에서 "코로나19 밀접접촉자와 2차 접촉자를 파악하기 위해 베이징 전역에서 대규모 역학조사를 실시할 것"이라며 "확진자가 발생한 지역을 방문한 사람들에 대한 건강 모니터링도 진행하고 있다"고 말했다.

