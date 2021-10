전직 유명 카레이서, 8살 아동 폭행·내동댕이 "앞니 빠져"

[아시아경제 나예은 기자] 전직 유명 카레이서가 지인의 8살 아들을 폭행하는 영상이 공개됐다.

22일 YTN에 따르면 지난 16일 오후 6시40분쯤 경기도 용인 소재 한 음식점 앞에서 카레이서 A씨는 친구 B씨와 술을 마시다가 B씨 아들 C군의 멱살을 잡았다.

공개된 CC(폐쇄회로)TV 영상을 보면 A씨는 뿌리치려는 C군을 억지로 잡아 세우고 무릎으로 옆구리를 찼다. 이어 C군을 들어 올려 바닥으로 내동댕이쳤다.

A씨의 폭행으로 C군은 앞니 1개가 빠지고 입술과 코 등을 다쳐 현재 병원에서 치료받고 있다.

C군의 어머니는 "당시 음식점 주인이 A씨에게 '아이가 왜 이렇게 다쳤냐'고 묻자 A씨는 '넘어져서 다쳤다'고 했다"고 말했다.

YTN은 A씨가 유명 전직 카레이서로, 자동차와 관련된 방송에도 자주 나왔으며 각종 대회 수상 이력이 20건 이상 있다고 전했다.

A씨는 "당시 술을 6병인가 7병을 마셨다"며 "고의로 누구를 때리려 한 건 아니었다. 치료비 등은 모두 부담하겠다"고 발언한 것으로 알려졌다.

한편 C군의 어머니는 A씨를 경찰에 고소했고, 경찰은 피해 아동에 대해 폭행과 상해 혐의가 인정될 경우 피해자 측과 합의가 이뤄지더라도 처벌을 피하기 어렵다고 밝혔다.

