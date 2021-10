HMM, 영구 전환사채 6000억원 조기상환

[아시아경제 황윤주 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 28,950 전일대비 450 등락률 -1.53% 거래량 2,609,333 전일가 29,400 2021.10.22 15:30 장마감 관련기사 HMM, 한국發 '극동~남미동안' 신규항로 개설HMM,중기부 수출물류지원 감사패…"물류애로 해소 노력 공로"HMM, 50번째 임시선박 출항…"수출기업 지원 최선" close 은 4년 전 발행한 6000억원 규모의 영구 전환사채(CB)를 조기 상환한다고 22일 공시했다.

상환일은 오는 12월 9일이다. 해당 영구채는 2017년 3월 한국해양진흥공사를 상대로 발행됐으며 만기는 30년이다.

HMM이 조기상환 청구권을 행사했지만 상환 예정일 이전에 한국해양진흥공사가 전환청구권을 행사하면 HMM 신주로 전환될 수 있다.

