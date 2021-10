NH농협생명, 어린이 경제·금융교육 1만명 수료

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 2014년 시작한 '모두레 경제·금융교육' 수료인원이 1만명을 넘어섰다고 22일 밝혔다.

모두레 어린이 경제·금융 교육은 농협생명이 사회적 책임과 ESG(사회·환경·지배구조) 실천을 위해 금융교육 소외계층 어린이를 대상으로 실시하는 교육지원 사업이다.

2014년 부터 현재까지 총 301회 실시했며 초등학생 1만126명을 대상으로 진행했다. 2016년부터 금융감독원 주관 1사1교 교육과 연계, 2019년에는 금융뮤지컬도 추가적으로 도입하는 등 풍성한 교육을 위한 지속적인 콘텐츠 개발을 실시 중이다.

올해는 농협생명 마스코트 '코리'를 활용한 자체제작 영상콘텐츠, 자기주도 경제금융 학습북, 친환경 에코백 등을 포함한 학습꾸러미를 지원해 교육 대상자의 만족도를 높였다.

김인태 농협생명 대표는 “저금리, 고령화 시대에 저축과 투자, 합리적인 소비개념을 조기부터 형성하는 것이 중요하다"며 "어린이 대상 체계적인 금융교육을 통한 올바른 금융습관과 합리적인 의사결정 능력 배양을 목표로 다양한 프로그램을 개발하고 지원하겠다"고 말했다.

