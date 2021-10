[아시아경제 유병돈 기자] 9살 난 아들을 폭행한 30대 아버지가 경찰에 붙잡혔다.

서울 도봉경찰서는 아동복지법상 신체학대 혐의로 A씨(36)를 불구속 입건해 조사 중이라고 22일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 20일 오후 9시께 도봉구 쌍문동 자시신의 집에서 초등학생 아들이 게임만 한다고 나무라며 폭행한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 그는 "너 밖으로 나가"라며 아들의 머리채를 잡아 넘어뜨리고 여러 차례 발로 밟은 것으로 알려졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 임의동행하고, 아들을 임시쉼터에 분리 조치했다.

경찰 관계자는 "10세 미만의 아동학대 사건 이첩 지침에 따라 사건을 서울경찰청으로 넘겨 조사할 방침"이라고 말했다.

