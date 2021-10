[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 확진자가 무더기로 나와 부산의 한 경찰서 지구대가 폐쇄됐다.

부산경찰청은 지난 21일 사하경찰서 하단지구대 경찰관 11명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 22일 밝혔다.

경찰에 따르면 최초 해당 지구대 소속 경찰관 3명이 발열 등 증상을 보여 코로나19 검사 결과 확진됐고, 추가 검사에서 같은 팀 동료 8명도 확진됐다. 8명은 무증상 상태인 것으로 알려졌다.

해당 지구대가 임시 폐쇄된 가운데 관할 보건소는 역학조사에 들어갔고, 지구대 경찰관 전원을 대상으로 코로나19 검사를 하고 있다.

방역당국은 지구대를 방문한 민원인 등을 파악하고 있고, 폐쇄된 지구대 임무는 당분간 경찰서에서 직접 처리할 방침이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr