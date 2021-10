“대문없는 집에 목줄없이 개를 풀어?” 창녕서 벌어진 ‘황당’ 반려견 습격사건의 전말

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 지난 20일 본보 온라인판을 통해 보도된 '왜 삽 들고 우리 집 개를 쫓지? 창녕서 황당 반려견 습격 사건' 제목의 기사에 다른 사연이 있는 것으로 알려졌다.

지난 19일 한 SNS를 통해 제보자 A 씨의 반려견이 삽을 들고 쫓아오는 남성에 의해 혼비백산하며 도망가는 영상이 공개됐다.

게시글에서 A 씨는 "우리 집 마당에, 우리 집 삽으로, 우리 집 개를 죽이겠다고 설치는 사람을 어떻게 해야 할지 모르겠다"며 "반려견 가을이가 죽을 뻔했다"고 호소하는 내용과 영상을 올렸다.

A 씨는 "우리 집 마당에 내 아이가 나랑 같이 있었는데 이게 말이 되냐"고 황당한 마음을 전해 글을 읽는 이들을 공분케 했다.

이어 "동네 어르신들을 통해 남성의 신원을 확인하고자 했으나 같은 동네 사람이 아닌 것 같다는 답을 들었다"고 말했다.

이 사건에 대해 동영상 속 삽을 들고 개를 쫓아간 중년 남성의 부인 B 씨가 사실관계가 다른 얘기가 퍼져 피해를 봤다고 주장했다.

B 씨는 "남편은 평소처럼 삽을 손에 든 채 자전거를 타고 농사일을 하러 가던 중 A 씨의 반려견이 계속 짖으면서 다가오기에 당황한 나머지 삽을 손에 든 채 쫓아내게 된 것"이라고 말했다.

이어 "A 씨 측의 주장과 달리 삽은 우리 집에서 농사일에 쓰는 우리 집 삽이다"라며 "개들을 마당에서 키우는 것은 좋지만, 대문이 없는 집에서 목줄 없이 풀어놓은 탓에 개가 길로 나와 생긴 일"이라며 사실관계를 바로 잡길 원했다.

B 씨는 "우리는 사건이 일어난 카페에서 300m 정도 떨어진 곳에 사는 부부"라며 "이사 온 지 1년 반 정도밖에 안 돼 동네 사람들이 잘 모르는 것 같다"며 오해가 풀리길 바랐다.

