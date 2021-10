이재명 "광주는 사회적 어머니" 광주 5·18민주묘지 참배

야당 대선후보 사실상 첫 일정 광주행…지지층 결집·통합 의지



"5·18은 내 인생을 통째로 바꿨다"…"전두환은 학살범" 단호

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 22일 당의 심장부인 광주를 방문해 국립5·18민주묘지를 참배했다.

여당의 대선 후보로서 진행하는 첫 일정으로 상징성이 큰 광주를 찾은 것은 지지층을 결집하고 통합하겠다는 의지를 담은 것으로 해석된다.

오전 9시께 광주광역시 북구 운정동 국립5·18민주묘지 앞은 이 후보가 도착하기 1시간 전이었지만 지지자들로 가득 찼다.

삼삼오오 모여 이번 대선을 전망하기도 했으며 손팻말을 들고 이 후보가 도착하기만을 기다리고 있었다.

이 후보가 도착하자 여기저기서 ‘이재명은 합니다’라는 구호가 울려 퍼졌고 이 후보는 지지자들에게 고개를 숙여 예를 표했다.

곧바로 참배단으로 이동한 이 후보는 오월영령을 위로하고 무명열사와 행방불명자 묘역을 참배하고 전두환 기념비가 바닥에 묻혀 있는 제2묘역으로 향했다.

이 비석은 전 전 대통령이 1982년 전남 담양군 마을 방문을 기념해 세운 표지석이다. 이후 1989년 광주·전남민주동지회가 기념비를 부순 뒤 사람들이 밟고 지나가도록 이곳에 묻었다.

이 후보는 광주를 ‘사회적 어머니’라고 말했다.

그는 “대한민국의 많은 사람이 광주로 인해 인생을 바꿨다”며 “제가 바로 그 사람 중 한 사람인데 1980년 5월에는 왜곡된 언론에 의해 진실을 알지 못하고 당시에는 2차 가해를 했다”라고 고백했다.

이어 “그 후 광주 진상을 알고 이 사회의 부조리함과 소수 기득권자의 조작과 선동 민주주의의 파괴라는 것을 느꼈다”면서 “민주주의가 살아 있는 공정한 세상을 만들자는 생각을 해서 인생을 통째로 바꿨다”고 강조했다.

또 “이 나라의 민주주의는 광주의 피로 만들어진 것”이라며 “당연히 가장 먼저 찾아와서 인사를 드리고 앞으로 어떤 일을 해야 할지 다짐하는 자리다”고 밝혔다.

전두환 옹호 발언으로 논란이 인 윤석열 국민의힘 대선 경선 후보에 대해서도 언급했다.

이 후보는 “윤 후보의 말은 특별히 놀랍지 않다. 인권과 평화를 위해서 어떠한 역할도 하지 않았고 이 민주주의 체제 속에서 태평만 누리던 분이어서 그 의미를 전혀 이해하지 못했을 것”이라며 “무슨 말을 더하겠나”고 말했다.

전두환씨에 대해서는 “전두환을 부를 때마다 뒤에 호칭을 어떻게 써야 할지 항상 고민이다. 예우가 박탈됐으니 전두환씨가 맞겠다”며 “전두환씨는 내란 범죄 수괴고 집단학살범이다”고 단호히 말했다.

이와 함께 “국가의 폭력범죄에 대해서는 살아 있는 한 처벌하고 영원히 보상해야 하도록 공소시효·소멸시효를 삭제해야 한다”며 “그분(전두환)은 제발 오래 사셔서 법률을 바꿔서라도 처벌받게 되길 기대한다”고 덧붙였다.

더불어 경기도지사직 사퇴 시기 질문에는 “곧 할 것”이라고 짧고 굵게 답했다.

방명록에는 '민주주의는 절로 오는 것이 아니라 만들고 지켜야 하는 것입니다. 님들의 희생을 기억하겠습니다'라고 적었다.

한편 이 후보는 곧바로 경남 김해시 봉하마을로 이동해 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배할 예정이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr