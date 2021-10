[아시아경제 박소연 기자] 골판지 상자 가격 인상 소식에 신풍제지 신풍제지 002870 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 355 등락률 +14.82% 거래량 14,541,102 전일가 2,395 2021.10.22 12:01 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언!나스닥 상장 붐타고 상승 문턱 맞이한 '이 종목' close 가 강세다.

신풍제지는 22일 오전 11시 22분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 385원(16.08%) 오른 2780원에 거래되고 있다.

골판지 상자 제조기업으로 구성된 한국골판지포장산업협동조합은 전날 1000곳이 넘는 식음료, 택배, 운송 기업들에게 10% 안팎의 골판지 상자 가격 인상안을 제시했다.

신풍제지는 시가총액 977억원, 코스피 879위다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr