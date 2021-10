충남 서산에 현대차 ‘수소비행체’ 시험연구 시설 조성

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남 서산에 ‘수소비행체’ 시험연구 시설이 조성된다.

충남도는 22일 서산시, 현대자동차, 현대건설, 현대글로비스 등과 ‘수소연료 기반 시험비행체 시험연구 환경 구축’을 위한 상호협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 현대차는 서산에서 수소연료 기반 시험비행체 기술개발과 실증을 추진하는 동시에 지역 내 관련 산업육성을 위한 정책수립을 지원한다.

현대건설은 서산 바이오·웰빙·연구특구 등 개발계획 수립과 인허가, 기반시설계획 수립 및 조성 등에 협력하고 현대글로비스는 수소 기반 모빌리티에 적합한 수소 공급망 구축·운영과 수소 공급기술 개발 등에 참여키로 했다.

도는 수소 기반 모빌리티산업의 체계적 육성과 지원, 규제특례, 법제도 정비, 정부 및 유관기관 협의 등 행·재정적인 지원을 맡고 서산시는 연구개발, 정주여건 조성, 규제 특례 및 인허가, 유관기관 협의 등을 지원할 계획이다.

도는 이날 협약을 통해 미래 수소에너지 관련 산업을 육성, 지역경제 활성화 등 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

양승조 충남도지사는 “현대차의 수소비행체 시험은 ‘항공 모빌리티’의 새로운 출발점이 될 것”이라며 “도는 기업의 사업수행을 위한 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

