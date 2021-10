구글, 구독 앱 수수료 30%→15%로 인하

[아시아경제 부애리 기자]전세계적으로 수수료 갑질에 대한 비판을 받고 있는 구글이 앱마켓 구독 수수료를 기존 30%에서 15%로 인하한다.

구글은 21일(현지시간) 개발자 블로그를 통해 "내년 1월부터 구글 플레이의 모든 구독에 대한 서비스 수수료를 첫날부터 30%에서 15%로 인하한다"고 밝혔다.

이전에는 첫 해에 앱 개발사로부터 앱 구독료 중 30%를 수수료로 받은 뒤 이후 15%를 받았다. 이번 조치로 첫 해부터 구독 기반 앱 수수료율이 일괄 15%가 적용된다.

구글은 전자책과 음악 스트리밍 서비스의 수수료율은 최저 10%로 인하했다.

다만 해당 정책은 구독 서비스에 한정으로 인앱결제(내부 결제 시스템) 관련 수수료는 기존 30% 정책이 유지된다. 인앱결제 방식을 취하는 게임 앱들은 이번 조치에 큰 영향이 없을 것으로 보인다.

한편 국내에서는 '구글 갑질 방지법'이라고 불리는 전기통신사업법 개정안이 국회를 통과했다. 구글·애플 등 앱마켓 사업자가 인앱결제 강요를 금지하는 내용이 골자다.

