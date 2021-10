청소연구소, 청소매니저 독감 백신 접종비 전액 지원

[아시아경제 김철현 기자] ] 홈클리닝 서비스 '청소연구소'를 운영하는 생활연구소(대표 연현주)는 청소매니저들을 대상으로 하는 복지 제도 중 하나인 겨울철 독감 백신 지원을 실시한다고 22일 밝혔다.

청소연구소는 청소매니저들의 복지를 위해 배상책임보험 가입이 포함된 '든든 멤버십' 제도를 운영 중에 있다. 청소 용품 세트 기본 제공, 명절 선물, 조의금 전달, 독감 백신 지원, 성과금 지급 등 다양한 혜택을 제공한다.

이번 독감 백신 지원은 10월 기준 40시간 이상 근무한 청소매니저들을 대상으로 접종비 전액을 제공한다. 청소매니저는 독감예방접종 후 본인 이름이 적힌 진료세부내역서를 7일 이내 청소연구소에 사진으로 제출하면 비용을 돌려 받을 수 있다.

또한 청소연구소는 고용노동부 지원 사업인 전액 국비지원의 청소 전문가 양성 프로그램을 운영 중이다. 생활 청소업의 기본 이론부터 영역별 청소 방법 및 동선, 오염도 관리 등의 커리큘럼으로 구성돼 이수자에게는 수료증을 발급하고 본인 희망 시 청소연구소에서 활동이 가능하다.

연현주 생활연구소 대표는 "2017년 서비스 시작 이래 매년 실시하고 있는 독감 백신 지원은 물론 청소매니저들에게 더 나은 복지를 제공하기 위해 노력하고 있다"며 "직업 가치에 대한 인식 재고와 시장의 긍정적인 변화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

