[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 티웨이홀딩스 티웨이홀딩스 004870 | 코스피 증권정보 현재가 1,295 전일대비 115 등락률 -8.16% 거래량 1,577,790 전일가 1,410 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 티웨이홀딩스, 342억 규모 주주배정 유상증자 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정티웨이항공, 유증으로 급한 불 껐지만… 유동성 위험 여전 close =단기차입금 130억원 증가 결정

◆ KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 57,400 전일대비 1,300 등락률 +2.32% 거래량 1,812,633 전일가 56,100 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]KB금융, 기대 이상의 이자이익과 자산건전성KB금융, 3Q 매출 16.4조원…전년비 56% 증가 외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 가장 많이 순매수 close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 16조4730억원, 영업이익 1조7872억원

◆KB금융=자회사 국민은행 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 8조3192억원, 영업이익 1조319억원

◆KB금융=자회사 KB증권 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 2조1977억원, 영업이익 2361억원

◆ 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 4,500 등락률 +1.89% 거래량 129,698 전일가 237,500 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, 인니 석유화학단지 사업에 1조4000억원 출자"글로벌 수소 프로젝트 개발" 롯데켐, 1400억 투자[클릭 e종목]롯데케미칼, 중국 전력난 및 공급 차질 수혜 close =수소사업 전반 투자 위해 프랑스 Clean H2 인프라펀드에 1400억원 현금 투자 결정

◆ 현대두산인프라코어 현대두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 9,270 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,270 2021.10.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 현대두산인프라코어, 대표이사 신규 선임 조영철 현대두산인프라코어 신임사장 "글로벌 건설기계 톱5 도약하자"현대두산인프라코어, 국내 건설기계사 최초 美 IDEA 본상 수상 close =3분기 연결 기준 잠정실적 매출 9719억원, 영업이익 337억원

◆ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 97,300 전일대비 900 등락률 +0.93% 거래량 221,101 전일가 96,400 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, 가삼현 단독 대표 체제로 변경 공시현대重 3세경영 본격화…정기선 신임 사장 과제는K조선, '양보다 질' 고부가 선박 수주에 집중…9월 선박 수주 2위로 하락 close =권오갑 각자대표 사임

◆ 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 4,500 등락률 +1.89% 거래량 129,698 전일가 237,500 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 롯데케미칼, 인니 석유화학단지 사업에 1조4000억원 출자"글로벌 수소 프로젝트 개발" 롯데켐, 1400억 투자[클릭 e종목]롯데케미칼, 중국 전력난 및 공급 차질 수혜 close =종속사 롯데케미칼인도네시아, 1조4332억원 규모 유상증자 결정

◆ 아남전자 아남전자 008700 | 코스피 증권정보 현재가 2,375 전일대비 5 등락률 +0.21% 거래량 619,198 전일가 2,370 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아남전자, 69억 규모 계열회사 채무금액 지급보장 연장쿠팡 따라 미국간다! ‘마켓컬리’ 관련 무조건 사야 할 종목은?!아남전자, 주가 3480원.. 전일대비 -2.66% close =계열사 아남전자베트남유한회사에 59억원 규모의 채무보증 결정

◆ 호전실업 호전실업 111110 | 코스피 증권정보 현재가 14,050 전일대비 1,250 등락률 -8.17% 거래량 395,304 전일가 15,300 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국제유가 고공행진, 이 종목 담으세요[유망업종·종목②]위드코로나 소비주…브랜드엑스코퍼레이션, 감성코퍼레이션, 호전실업, 씨앤씨인터내셔널[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close =시설자금과 운영자금 조달 위해 총 225억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 한창 한창 005110 | 코스피 증권정보 현재가 1,210 전일대비 20 등락률 -1.63% 거래량 684,430 전일가 1,230 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [기로의 상장사]한창, 돈 돌려서 한주케미칼앤홀딩스 지분 다수 확보… 물량 부담↑②[기로의 상장사]한창, 4억짜리 회사 300억으로 ‘뻥튀기’ 인수①[e공시 눈에 띄네]코스피-17일 close =자회사 지유온에 53억원 대여 결정

◆ 센트럴인사이트 센트럴인사이트 012600 | 코스피 증권정보 현재가 2,490 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,490 2021.10.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 센트럴인사이트, 아쉬세븐 소송 취하[e 공시 눈에 띄네] 코스피-30일센트럴인사이트, 사외이사 3명 중도퇴임 close =농협중앙회 및 NH농협은행과 8억원 규모 공과금수납기 공급계약 체결

◆ 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 39,650 전일대비 150 등락률 +0.38% 거래량 92,853 전일가 39,500 2021.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설기계, 중남미서 3억달러 판매실적 달성…역대 최대[클릭 e종목] 현대건설기계, 사업구조 재편 본격화 국면…투자의견 '중립'현대重 건설기계 3사, 하반기 통합 대졸신입 채용 close =최대주주인 현대제뉴인에 산업차량사업부문 1360억원에 양도 결정

◆신세계I&C==3분기 잠정실적 매출 1326억원, 영업이익 84억원

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr