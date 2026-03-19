[특징주]아남전자, 자사주 공개매수 후 소각에 30%↑

자사주 공개매수를 시작한 아남전자 아남전자 close 증권정보 008700 KOSPI 현재가 1,574 전일대비 363 등락률 +29.98% 거래량 13,988,679 전일가 1,211 2026.03.19 09:17 기준 관련기사 [특징주]아남전자, 삼성 ‘하만협력팀’ 664조 전장 시장 공략…납품 이력 부각↑ 아남전자, 79억 규모 채무보증 결정 [클릭 e종목]"아남전자, 챗GPT 탑재 AI스피커 성장 수혜 기대" 전 종목 시세 보기 의 주가가 급등했다.

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19일 오전 9시14분 기준 아남전자는 전 거래일 대비 363원(29.98%) 오른 1574원에 거래됐다.

아남전자는 이날부터 다음 달 10일까지 지분율 33.27%에 해당하는 자사주 2565만7000주를 주당 1560원에 공개매수한다고 공시했다. 전체 규모는 최대 400억원이며 이번 공개매수로 보유하는 자사주는 향후 적절한 시기에 소각하겠다고 밝혔다. 아남전자는 공개매수에 응모한 주식 수가 목표치에 미치지 못하더라도 응모한 주식 전량을 매수할 계획이다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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