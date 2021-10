김경록 미래에셋투자와연금센터 대표 ‘인생100세 시대, 평생소득만들기’ 특강

27일 오후 3시 동대문구청 유튜브 채널 ‘DBS 동대문구 인터넷 방송’ 통해 ‘인생100세 시대, 평생소득만들기’ 주제 명사특강

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 27일 오후 3시 동대문구청 유튜브 채널인 ‘DBS 동대문구 인터넷 방송’을 통해 ‘인생100세 시대, 평생소득만들기’를 주제로 명사특강을 진행한다.

이번 특강은 경제학 특강으로 우리 시대 최고의 미래학자이자 경제 전문가 김경록 미래에셋투자와연금센터 대표가 강연자로 나서 동대문 구민에게 미래 사회의 투자에 대한 내용을 전한다.

‘데모테크가 온다’, ‘1인1기’ 저자이며 TV, 라디오, 신문 등 각종 언론매체에 은퇴와 관련한 주제로 칼럼, 인터뷰, 자문 등 활발히 활동하고 있는 김경록 대표는 이날 인구 감소와 기술 발전이라는 메가트렌드가 만들 거대한 투자의 기회를 잡아 부를 일구는 부의 이동에 대해 이야기를 풀어나갈 예정이다.

수강을 희망하는 구민은 25일까지 동대문구청 교육지원과 전화 또는 동대문구청 누리집을 통해 사전 신청하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 명사특강이 고령화 사회에 대비, 구민들이 노후 자산관리 하는 데 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 구민들에게 힘이 되는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획”이라고 밝혔다.

