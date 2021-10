[아시아경제 이정윤 기자] 환경부와 농림축산식품부가 경기 안성과 충남 아산, 전북 부안에서 채취된 야생조류 분변에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다고 21일 밝혔다.

다만 이는 중간검사 결과로 고병원성인지 판단하는 데까지는 3~5일이 걸릴 것으로 예상된다.

환경부와 농식품부는 이번 야생조류 분변 채취지점 출입을 통제하고 반경 10㎞ 지역을 야생조수류 예찰지역으로 설정하고 지역 내 가금농장 예찰·검사를 진행하는 등 '조류인플루엔자 긴급행동지침'(AI SOP)에 따른 방역조처를 시행 중이이다.

한편, 최근 광주 광주천에서 채취된 야생조류 분변은 저병원성 조류인플루엔자, 경기 이천 복하천에서 채취된 야생조류 분변은 조류인플루엔자 음성으로 확인됐다.

