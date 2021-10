21일 한국형 발사체 '누리호'(KSLV-II)가 고흥군 나로우주센터 제2발사대에서 화염을 내뿜으며 힘차게 날아오르자 서울역 대합실 지켜보던 시민들이 박수치며 환호하고 있다./윤동주 기자 doso7@

