경남도의회, 자치분권 촉구 대정부 건의안 채택

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도의회 자치분권 강화를 위한 특별위원회가 21일 제389회 경남도의회 정례회 제9차 회의에서 자치분권 촉구 대정부 건의안을 채택하고, 자치경찰 사무에 대한 집행부 업무보고를 받았다.

특위는 지방분권 촉구 대정부 건의안에서 지역주민의 다원화 된 삶의 질 향상 및 국가경쟁력 강화를 위해서 중앙과 지방이 수직적인 관계가 아닌 협력적인 관계가 될 수 있도록 분권형 개헌을 포함한 사무·재정·조직 분권을 정부와 국회에 강력히 촉구했다.

이어 지난 7월 자치경찰제 전면 시행에 따라 자치경찰 사무 주요 업무 추진상황을 집행부로부터 보고 받았으며, 자치경찰 출범 원년, 도민을 먼저 생각하는 경남형 자치경찰제 정착을 위해 최선을 다해 줄 것을 주문했다.

김경영 특위 위원장은 "도민이 만족하는 지방분권, 자치경찰 정책 추진을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

