[아시아경제 최대열 기자] 에쓰오일은 21일 에너지 빈곤층에 난방유를 지원하는 ‘호프투유’ 캠페인 기부금 2억원을 한국사회복지협의회에 전달했다. 이 기부금은 전국 사회복지기관을 통해 선정된 조손가정과 독거노인·장애인·다문화가정 425세대에 난방유를 제공하는 데 쓰인다. 이 회사는 정유업종과 연계된 사회공헌활동의 일환으로 2015년부터 에너지 빈곤층에 난방유를 지원해 올해까지 총 1986곳에 13억5000만원을 후원했다.

