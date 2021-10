[아시아경제 지연진 기자] 현대두산인프라코어 현대두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 9,270 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,270 2021.10.21 00:00 장중(20분지연) 관련기사 조영철 현대두산인프라코어 신임사장 "글로벌 건설기계 톱5 도약하자"현대두산인프라코어, 국내 건설기계사 최초 美 IDEA 본상 수상현대두산인프라코어, 필리핀서 건설장비 62대 수주…신흥시장 공략 가속화 close 는 손동연 대표이사가 사임하면서 조영철 대표이사를 신규 선임했다고 21일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr