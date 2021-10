[2021 국감] 김진욱, '고발사주 의혹' 김웅 등에 "떳떳하게 출석해 밝혀야"

[아시아경제 김형민 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장이 21일 공개석상에서 김웅 국민의힘 의원 등 이른바 '고발 사주' 의혹 사건 관련자들을 향해 "(의혹과) 무관하다면 (공수처에) 출석해서 떳떳하게 밝힐 것을 촉구한다"고 말했다.

김 처장은 이날 국회에서 열린 법제사법위원회 종합감사에서 "수사가 지지부진하다. 명운을 걸고 수사해야 한다"는 최기상 더불어민주당 의원의 지적에 "그런 각오로 임하고 있으며 실체적 진실은 곧 발견될 것"이라면서 이같이 답했다.

김 의원의 소환 일정에 대해선 "그 부분은 저희가…사건 관계자가 여러 사람이기 때문에 일정을 조율해 출석을 요구하고 있다"고 했다.

지난 19일 공개된 '김웅-조성은 녹취록'에 김 의원이 고발장 작성 주체를 '저희'라고 표현한 점을 두고 윤석열 전 검찰총장 등 검찰이 직간접적으로 개입한 것으로 추론할 수 있지 않으냐는 지적에는 "그 부분도 수사 범위 안에 들어가 있다"고 답했다.

최근 법원이 윤 전 총장의 정직 2개월의 징계를 유지하라고 판결한 데 대해서는 "저희도 (윤 전 총장) 판결문 내용을 분석 중"이라고 말했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr