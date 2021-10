[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국토지주택공사 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 21일 함평군 월야면 소재 고구마 재배 농가를 방문해 농촌일손돕기에 나섰다.

이날 활동에는 LH 광주전남본부 임직원 봉사단 30여명이 참석했으며, 인구 감소와 코로나 19로 인하여 수확을 앞두고도 일손확보에 어려움을 겪고 있는 농가를 위해 고구마 수확작업 등 밭일을 도왔다.

봉사단은 “미약하나마 일손을 보탤 수 있어 기쁘다”며 “오늘 활동으로 농민 분들이 어려운 상황 속에 응원을 얻으실 수 있었으면 좋겠다”고 말했다..

LH 광주전남본부는 매년 노후주택 개보수, 헌혈활동, 나눔펀드 등 다양한 사회공헌 활동으로 지역사회와 소통하고 있다.

