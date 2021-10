수세 몰린 윤석열, 청년 공약으로 분위기 쇄신

'청년=공정=윤석열' 이미지 강조

양성평등가족부 개편, 무고죄 처벌 강화 등

[아시아경제 박준이 기자] 각종 논란으로 수세에 몰려 있는 국민의힘 대선 예비후보 윤석열 전 검찰총장이 청년 공약을 발표하며 분위기 쇄신에 나섰다.

윤 전 총장은 21일 청년정책 공약을 발표하며 ▲공정한 출발선 보장 ▲공정한 입시·취업 ▲공정한 법 집행 ▲공정한 양성평등 네 가지 키워드를 제시했다. 윤 전 총장은 당내 경선 경쟁자인 홍준표 의원과 비교해 청년층에서 지지율이 낮은 편인데, 이번 공약 발표를 통해 ‘청년=공정=윤석열’이라는 이미지를 강조하려는 것으로 보인다.

윤 전 총장은 정치 선언 당시 ‘청년이 분노하지 않는 나라’를 만들겠다고 했던 만큼, 공정한 출발선을 제공하기 위한 구상이 주요하게 언급됐다. 취약계층 청년에게 월 50만원의 ‘청년도약보장금’을 지급해 ‘빚의 대물림’을 막겠다는 내용이 대표적이다. 모든 청년을 대상으로 국가가 납입액을 보조하는 ‘청년도약계좌’ 제도 도입도 약속했다.

취업 환경과 관련해선 ‘입시 비리 암행어사제’와 ‘원스트라이크 아웃제’를 내걸었다. 법 개정 공약으로는 전자감독제 운영, 보호수용제 도입 등 성범죄 흉악범 처벌 및 관리 수위를 높이겠다는 내용을 담았다. 또 여론의 관심이 쏠렸던 강력범죄 및 성폭력 무고죄 처벌 강화, 촉법소년 연령 하향 조정(만 14세→12세 미만)도 공약했다.

국민의힘 다른 대선주자들처럼 ‘양성평등’을 강조하는 공약도 포함시켰다. 여성가족부를 ‘양성평등가족부’로 개편하고, 보육·육아 지원 때 소외된 ‘싱글파파’도 함께 지원하겠다고 했다. 윤 전 총장은 "기성세대는 자신의 시각에서 청년을 섣부르게 재단하여 청년이 진정 원하는 것이 무엇인지 알려고도 하지 않았다"며 청년 세대가 피부로 느낄 수 있는 정책을 준비했다고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr