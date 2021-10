SK하이닉스, 사회적 가치 창출 중장기 로드맵 영상 공개

[아시아경제 우수연 기자]SK하이닉스가 올해 초 발표한 사회적 가치(Social Value) 창출 중장기 로드맵인 'SV 2030'을 이해관계자들에게 보다 쉽게 알리고 공감을 이끌 수 있는 영상을 유튜브 채널에 21일 공개했다.

SV 2030은 SK하이닉스가 사회와 공감하며 문제 해결을 위한 새로운 기업가 정신을 실현하고, SV 창출을 극대화하기 위해 수립한 중장기 추진 계획이다. 환경, 동반성장, 사회 안전망, 기업문화 등 4대 SV 창출 분야를 정하고 각각 2030년까지 달성하고자 하는 목표를 구체화한 것이다.

이 영상은 회사를 연상시키는 '한희승'이라는 이름의 캐릭터가 진행자로 등장해 일반인에게 다소 생소한 SV 2030의 개념과 SK하이닉스의 관련 활동들을 이해하기 쉽게 설명해준다. 특히 최근 ESG(환경·사회·지배구조)가 화두가 되면서 RE100, NET Zero 등 일상에서 자주 등장하는 용어들도 적절한 시각 자료와 설명을 통해 쉽게 이해할 수 있도록 도와주고 SK하이닉스가 추진하고 있는 다양한 SV 창출 활동도 한눈에 파악할 수 있도록 정리했다.

SK하이닉스는 올해 초 SV 2030 구체화를 위해 SV 및 ESG 활동 트렌드를 장기간 분석했으며 회사가 추구하는 가치와 다양한 이해관계자들의 의견을 수렴해 목표를 설정했다. 그 결과 ▲환경 분야의 그린(Green) 2030 ▲공급망 동반성장 분야 어드밴스 투게더 ▲사회적 역할 수행의 사회 안전망 ▲구성원 육성과 다양성·포용성에 기반한 문화를 포괄하는 기업문화까지 총 4개의 영역으로 SV 추진 방향을 구체화했다.

