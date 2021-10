[아시아경제 부애리 기자] 직장 내 괴롭힘 논란으로 몸살을 겪었던 네이버가 21일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 최고경영자(CEO) 직속 인권전담조직을 신설하겠다고 밝혔다.

한성숙 네이버 대표는 "사업 파트너와 이용자까지 포함된 선진 인권경영체계 도입을 준비하고 있다"면서 이같이 말했다.

이어 그는 "전사 인권 리스크를 체계적으로 관리하는 컨트롤타워 역할을 수행할 수 있도록 만들 계획"이라고 설명했다.

